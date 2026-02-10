Non c'è troppo tempo per leccarsi le ferite per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi dopo il capitombolo di Trieste: mercoledì serà sarà di nuovo campionato con la sfida dell'U-Power Stadium contro il Lumezzane. Partita che sarà diretta da Leonardo Leorsini della sezione di Terni, con Gheorghe Mititelu di Torino e Paolo Fumagallo di Novara come assistenti. Davide Gandino di Alessandria sarà il quarto ufficiale, mentre Andrea Manzini di Voghera sarà l'addetto FVS. Fischio d'inizio alle ore 20.30.