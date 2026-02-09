Nicola Ventola elegge Federico Dimarco come uomo copertina del week-end calcistico appena trascorso. Esaltando la stagione del laterale mancino che con il Sassuolo ha aggiornato le sue già strabilianti statistiche fornendo tre assist: "E' la sua miglior stagione in carriera, un qualcosa di incredibile - ha detto l'ex attaccante a 'Viva el Futbol' - Le sue qualità tecniche sono indiscusse, in questo senso è uno dei migliori nel suo ruolo, ma l'anno scorso durava 60 minuti o, almeno, Inzaghi lo sostituiva sempre a un certo punto della partita. Ora ha una condizione fisica e una maturità diverse. Mi piace anche la sua storia, non è facile partire dal Settore giovanile di un grande club italiano e diventare il capitano della prima squadra".