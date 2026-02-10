Lanciandosi in un parallelismo tra Pio Esposito e Kenan Yildiz nel corso della puntata del nuovo format di DAZN 'Cult', Hernanes fa quella che viene definita dal resto dello studio una 'chiamata': "Io ho la sensazione che Pio possa arrivare un pelino al di sopra di Yildiz. Non come tecnica, ma come peso specifico per l'Inter o per la Nazionale". 

Sezione: Focus / Data: Mar 10 febbraio 2026 alle 15:17
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
