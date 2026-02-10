Dopo un avvio difficile in campionato, l'Inter ha cambiato passo a livello difensivo come testimoniato anche dai numeri. Anche contro il Sassuolo la difesa è riuscita a mantenere la porta inviolata.  

A livello europeo, i numeri sono impressionanti: l’Inter è la squadra con più vittorie con clean sheet nei top-5 campionati europei in corso, ben 13, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra formazione (Arsenal a quota 11).

Sezione: Stats / Data: Mar 10 febbraio 2026 alle 15:46
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Print