Un giorno e mezzo di riposo e oggi si riprende ad allenarsi, ad Appiano Gentile. Chivu aspetta risposte da Calhanoglu e Barella che domenica, si legge su Tuttosport, hanno lavorato sui campi di allenamento insieme a Dumfries e poi ieri hanno osservato il day off come il resto del gruppo.

Oggi entrambi i centrocampisti dovrebbero rientrare totalmente o parzialmente in gruppo. Per entrambi l'obiettivo è esserci contro la Juventus, anche se fin qui Zielinski ha dato ampie garanzie da regista e anche Sucic e Mkhitaryan si sono fatti trovare pronti quando chiamati in causa.