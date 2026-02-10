Claudio Gugnali, attuale ct dell'Argentina Under 20, ha ricoperto varie cariche per la Federazione dal 2011 ad oggi, a partire da quella di vice-ct della prima squadra, ai tempi di Alejandro Sabella. Proprio Gugnali, intervistato da Tutto Mercato Web, parla di Lautaro Martinez e della sua ascesa nell'Olimpo dei bomber dell'Inter: "Che persona era nel 2018? Un giocatore ed una persona integra, tutto d'un pezzo. L'ho conosciuto da molto giovane e sapevo che mentalità che aveva e della sua forza. Ecco perché non mi stupisce vedere che tipo di importanza abbia oggi per l'Inter. I suoi valori lo guidano da sempre".

Lautaro può raggiungere Meazza rimanendo a lungo all'Inter?

"È una cifra molto alta, sarà molto difficile. Però non è impossibile. Lui continuerà a giocare a livello altissimo inseguendo, partita dopo partita, l'enorme quantità di gol che ha fatto Meazza".

Eppure c'è chi gli dice che è meno decisivo nei big match. Che ne pensa?

"Chi pensa questo sminuisce la qualità di questo enorme attaccante che è il Toro. Per me è un bomber consacrato. Alcune volte ci sono partite nelle quali contro alcune squadre è più difficile fare gol, ma di certo non perché manchi a lui la personalità, che ha fatto gol a quasi tutte le grandi squadre europee. Questo è il calcio: ci sono tante squadre che hanno subito gol da Lautaro, così come ce ne sono altre che non ne hanno subiti, ma non è questo a definire il grande attaccante che è".