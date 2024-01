Non è bastato il gol di Dusan Vlahovic, il sesto nelle ultime quattro partite di campionato, alla Juve per battere l'Empoli ieri sera. Un mezzo passo falso dei bianconeri, che comunque non preoccupa il bomber serbo a una settimana dal derby d'Italia con l'Inter, in campo stasera a Firenze per riportarsi al comando della classifica pur avendo una partita in meno: "La classifica è corta, il campionato ancora lungo e noi non vogliamo fare calcoli - ha scritto l'ex attaccante della Fiorentina su Instagram -. Continuiamo a credere nei nostri obiettivi e lavoriamo duramente per raggiungerli. Orgoglioso dello spirito della squadra e grazie a tutti voi per il sostegno. Testa già alla prossima".