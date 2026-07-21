Grande folla per l'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli. Oggi pomeriggio a Verona si è tenuto il funerale dell'ex allenatore dell'Inter ma soprattutto dell'Hellas, con cui ha vinto lo scudetto nel 1985. Proprio alla città di Romeo e Giulietta, ovviamente, era rimasto particolarmente legato. Tanti i tifosi quindi degli scaligeri, ma anche di tante altre squadre.

Il Verona presente e il discorso di Tricella.

Oltre ai diversi striscioni d'affetto e ai tantissimi tifosi emozionati, presente l'intera rosa dell'Hellas Verona, unita ai dirigenti e alla proprietà gialloblu, rappresentata da Italo Zanzi. A celebrare la messa è stato monsignor Domenico Pompili. Emozionato anche Roberto Tricella, ex calciatore e capitano del Verona dello scudetto, passato anche dall'Inter, che ha detto: "Mister, grazie per averci insegnato il rispetto, l'umiltà e il saper vivere. Sempre a testa bassa facendo ricorso solo alle nostre forze. Sei stato un papà...". Dopo una pausa per un momento di commozione, Tricella ha concluso: "Con il cuore pesante ma con lo stesso spirito di allora, perché se anche siamo diventati grandi, saremo sempre i suoi ragazzi". Fuori dalla basilica di San Zeno è stato installato un maxischermo, così da consentire di seguire la cerimonia funebre anche oltre il riempimento dell'edificio.