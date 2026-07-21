Come annunciato ieri, quest'oggi l'Inter ha svolto una seduta aperta ad un pubblico 'selezionato': erano infatti presenti i rappresentanti degli Inter Club tedeschi, che hanno potuto assistere da vicino al lavoro dei loro beniamini. Per domani, invece, è previsto un allenamento congiunto con la formazione dell'SV Aasen 1928, la squadra che impiega il centro sportivo dove i nerazzurri stanno svolgendo la loro preparazione. 

Sezione: Focus / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 20:31
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.