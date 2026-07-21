Come annunciato ieri, quest'oggi l'Inter ha svolto una seduta aperta ad un pubblico 'selezionato': erano infatti presenti i rappresentanti degli Inter Club tedeschi, che hanno potuto assistere da vicino al lavoro dei loro beniamini. Per domani, invece, è previsto un allenamento congiunto con la formazione dell'SV Aasen 1928, la squadra che impiega il centro sportivo dove i nerazzurri stanno svolgendo la loro preparazione.