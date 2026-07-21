Matteo Cocchi alla fine ha scelto il Padova; l'esterno sinistro di proprietà dell'Inter giocherà pertanto la prossima stagione in Serie B nel club biancoscudato, che si è aggiudicato una corsa che vedeva in corsa anche squadre come Palermo e Catanzaro. Secondo quanto appreso dal sito Pianeta Serie B, il giovane di Imola ha scelto il Padova perché convinto da un progetto ambizioso e dalla centralità che gli è stata proposta. L'idea dei biancoscudati è di puntare tanto su di lui in questa stagione e così il ds Massimilano Mirabelli è riuscito a sorpassare il Catanzaro nella serata di ieri. 

Un altro fattore importante nella scelta di Matteo Cocchi è stato anche il parere positivio espresso dal tecnico dei veneti Antonio Calabro. L'allenatore del Padova ha mostrato enorme fiducia in lui e questo ha convinto il ragazzo a considerare la loro proposta.

Sezione: Focus / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 19:36
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.