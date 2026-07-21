Matteo Cocchi alla fine ha scelto il Padova; l'esterno sinistro di proprietà dell'Inter giocherà pertanto la prossima stagione in Serie B nel club biancoscudato, che si è aggiudicato una corsa che vedeva in corsa anche squadre come Palermo e Catanzaro. Secondo quanto appreso dal sito Pianeta Serie B, il giovane di Imola ha scelto il Padova perché convinto da un progetto ambizioso e dalla centralità che gli è stata proposta. L'idea dei biancoscudati è di puntare tanto su di lui in questa stagione e così il ds Massimilano Mirabelli è riuscito a sorpassare il Catanzaro nella serata di ieri.

Un altro fattore importante nella scelta di Matteo Cocchi è stato anche il parere positivio espresso dal tecnico dei veneti Antonio Calabro. L'allenatore del Padova ha mostrato enorme fiducia in lui e questo ha convinto il ragazzo a considerare la loro proposta.