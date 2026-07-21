Il concerto del rapper portoricano Bad Bunny annullato sabato scorso a causa della grandine riapre il dibattito sul futuro dell’ex ippodromo La Maura come sede dei grandi eventi musicali milanesi. Il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione del protocollo d’intesa per la valorizzazione della Città di Milano in occasione di 'Ces Unveiled Milano', ha fatto il punto su una zona che considera una soluzione provvisoria e su cui il Comune ha messo nel mirino un possibile acquisto.

Sala è stato esplicito sulla natura transitoria dell’utilizzo dell’ex ippodromo: “Credo che La Maura sia una soluzione a termine. Al momento non abbiamo altre soluzioni per i concerti. Quando arriverà il nuovo impianto di San Siro cambierà ovviamente tutto". Nel frattempo, il sindaco ha annunciato che affronterà col prefetto Claudio Sgaraglia la questione della capienza: “Una questione è che tipo di concerti può ospitare e quindi quante persone ci possono andare. Potrebbe essere abbassata la capienza".