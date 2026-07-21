Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, ha parlato dell'argomento caldo in questo momento, ovvero la scelta del nuovo CT della Nazionale italiana: "Chiunque sarà dovremo essere vicini a lui e al progetto che elaborerà con Paolo Maldini, Leonardo e al presidente federale. Questa è la fase della decisione e aspetto. Per me sarà sempre il tecnico della Nazionale e quindi sarà il migliore possibile. La maglia azzurra si ama e non è il momento di discuterla", ha dichiarato Abodi a margine dell'evento dedicato al Giorno della Memoria per le vittime dell'Heysel. 

Preferenze? Il Ministro per lo Sport e i Giovani ha concluso: "C'è sempre qualcuno. Ma passa in secondo piano perché è giusto che scelga chi deve scegliere", ha dichiarato a Sky Sport.

Sezione: News / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 19:08
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.