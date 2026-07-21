Dopo diverse ore di viaggio, il CT della Nazionale argentina Lionel Scaloni è arrivato a Pujato, nella sua città di origine, ed è stato accolto da un gruppo di residenti che lo aspettavano per dargli il bentornato. Una volta sceso dall'auto, il commissario tecnico della nazionale argentina si è avvicinato per salutare i presenti ed è rimasto commosso sentendoli scandire un coro a favore di Lionel Messi. "Non siamo riusciti a vincere. Lo sappiamo; giochiamo per la gioia della nostra gente, ed è per questo che fa male. Ma continueremo a lottare", ha affermato a proposito della sconfitta nella finale dei Mondiali di domenica contro la Spagna.

I giorni dopo la finale sono dolorosi

Scaloni ha aggiunto: "Siamo anche soddisfatti di aver dato il massimo. A volte si vince, a volte no. Dobbiamo riconoscere che la Spagna ha giocato meglio. A volte è bene ammetterlo, e questo ci rende migliori. Comunque abbiamo raggiunto la finale, ma i primi giorni dopo non averla vinta sono difficili. Ieri e oggi sono giorni dolorosi, giorni complicati. La sensazione è sempre la stessa: è una squadra che lotta sempre fino alla fine, anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Da argentini, dobbiamo riconoscere che l'avversario gioca, che potrebbe essere superiore, e che, nonostante tutto, gli abbiamo reso la vita difficile”, ha affermato, riferendosi alla perseveranza del gruppo. Interrogato sulla sua esperienza nella partita contro l'Inghilterra, ha dichiarato: "È stata un'esperienza emozionante, soprattutto per come abbiamo vinto. La squadra è stata spettacolare e ha trovato la forza dove non ce n'era ".