In vista di Inter-Cagliari, in programma allo stadio di San Siro di Milano venerdì 17 aprile alle ore 20.45, il club rossoblu comunica che, presso la piattaforma online di Vivaticket e i punti vendita autorizzati sono disponibili i biglietti per il settore ospiti (Terzo Anello Blu) fino alle 19 di giovedì 16 aprile. Il prezzo dei biglietti è di 14,20 euro.