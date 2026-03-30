Cancelli ancora chiusi ad Appiano Gentile, dove oggi si è visto il solo Henrikh Mkhitaryan per il suo lavoro di recupero individuale. Domani riprenderanno gli allenamenti in vista del match di campionato contro la Roma, col rientro del primo giocatore reduce dagli impegni con le Nazionali, vale a dire Marcus Thuram a segno ieri a Washington nell'amichevole tra Francia e Colombia. Tra mercoledì e giovedì, riferisce Sky Sport, il rientro del resto dei giocatori convocati.