Novanta minuti – o forse più – separano l’Italia dal ritorno ai Mondiali a dodici anni dall’ultima partecipazione. Gli Azzurri, dopo aver battuto l’Irlanda del Nord a Bergamo, volano a Zenica per sfidare la Bosnia-Erzegovina, capace di eliminare il Galles ai rigori in semifinale. Missione alla portata di Gigio Donnarumma e compagni, avanti nel testa a testa di Snai a 1,25 contro il 3,85 della qualificazione dei padroni di casa, altra nazionale assente da dodici anni alla fase finale della Coppa del Mondo.

Moise Kean ci ha preso gusto: l’attaccante della Fiorentina ha già realizzato 12 gol in azzurro e va a segno da cinque presenze consecutive: la sesta del numero 11 azzurro è offerta a 2,40, stessa quota di Pio Esposito a caccia di una maglia da titolare ai danni di Mateo Retegui, sempre in pole tra i marcatori a 2,20. Il bis di Sandro Tonali, invece, è fissato 5,50. Tra i padroni di casa il pericolo numero uno è il solito Edin Dzeko, autore del gol del pareggio in Galles, marcatura numero 73 in nazionale: un altro timbro del capitano bosniaco è proposto a 4,50, stessa quota del compagno di reparto Ermedin Demerovic, attaccante dello Stoccarda autore di 12 gol tra Bundesliga e coppe.