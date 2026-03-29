Manuel Akanji e Gregor Kobel sono stati i peggiori in campo della nazionale svizzera sconfitta in amichevole, a Basilea, dalla Germania venerdì sera. E' quanto si legge sul sito della RSI, dove viene raccontato che il difensore dell'Inter è apparso 'al limite dell’annoiato', nonché autore di 'un’infinità di errori', l’ultimo dei quali è costato il 2-2 di Serge Gnabry nel recupero del primo tempo.

Non ha fatto meglio il portiere del Borussia Dortmund, peraltro sotto gli occhi del suo predecessore, l'estremo nerazzurro Yann Sommer, con la curva che ha iniziato a inneggiarlo non appena è stato inquadrato sul maxi-schermo dello stadio.