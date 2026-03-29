C'era anche Juan Sebastian Veron ieri al PalaEur per il raduno di Operazione Nostalgia. Al termine dell'evento, la Brujita ha parlato coi cronisti presenti soffermandosi anche sull'Inter e sulle chance di arrivare al fatidico Scudetto: "Ho parlato con Javier Zanetti di questa situazione. La squadra ha due partite importanti davanti, ma è la squadra che ha mostrato maggiore continuità. È più matura, però nel calcio le sorprese ci sono. Può succedere di tutto". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 29 marzo 2026 alle 18:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.