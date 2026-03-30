Anche Rayan Cherki, attaccante della Nazionale francese, ha parlato ai microfoni di TF1 a margine dell'amichevole di ieri sera vinta per 3-1 contro la Colombia, esaltando lo spirito del gruppo di Didier Deschamps: "Ci siamo divertiti molto con i ragazzi, è davvero piacevole. Siamo molto soddisfatti. La coesione di squadra è fantastica. Abbiamo un gruppo giovane che va d'accordo. L'allenatore ci capisce perfettamente. Non potremmo chiedere di meglio. In campo, quello che stiamo dimostrando è davvero promettente. Ma queste erano solo due partite per affinare il nostro gioco. Non vediamo l'ora che arrivi giugno. La cosa più importante è che tutti ne siano usciti illesi. Sappiamo che le squadre sudamericane sono molto fisiche. Questa potrebbe essere una sveglia in vista dei Mondiali. Se dovremo rimboccarci le maniche e dare il massimo, lo faremo."

Sull'aspetto collettivo del suo gioco: "Gioco in modo semplice, so che le squadre avversarie sono pronte ad approfittare di me, quindi l'unica cosa che desidero è che i miei compagni e i tifosi lascino lo stadio con il sorriso. Che io segni o faccia un assist è l'ultima delle mie preoccupazioni. Voglio davvero che Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé si divertano il più possibile quando giocano con me. Non importa dove mi trovi in ​​campo, sanno che la palla arriverà a loro".