Il braccio di ferro tra Romelu Lukaku e il Napoli prosegue e non si ferma. Secondo Sky Sport, le parti stanno lavorando a una tregua, ma la posizione del Napoli resta chiara: il giocatore è atteso a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Nel caso in cui Big Rom non si presentasse, ecco che la decisione sarebbe irrevocabile: fuori rosa.