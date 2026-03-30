Franco Foda, CT della Nazionale del Kosovo, presenta la Turchia, ultimo ostacolo tra i balcanici e il sogno della qualificazione al Mondiale 2026: "La Turchia è una squadra molto forte. Hanno giocatori come Arda Güler, Kenan Yıldız e Hakan Çalhanoğlu. Abbiamo meritato di arrivare in finale. Le nostre possibilità sono del 50%, però ci servirebbero giocatori più alti. Non posso rivelare quali tattiche useremo. La Turchia gioca con passaggi corti. Noi lanceremo dei contropiedi non appena avremo il possesso palla".