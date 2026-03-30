Le strategie di mercato dell'Inter non passano inosservate neanche all'estero dove Sky Sport CH fa il punto della situazione in casa nerazzurra, focalizzandosi su un obiettivo in particolare: Manu Koné, centrocampista in forza alla Roma. Secondo l'emittente in Viale della Liberazione sono consapevoli del fatto che bisognerà sborsare almeno 40 milioni per portarlo a Milano, ma si tratterebbe solo si un tassello nel contesto doi una rivoluzione soprattutto in mediana.

L'Inter prevede partenze in tutti i reparti, con una chiara priorità: ringiovanire un centrocampo considerato ormai a fine ciclo. Giocatori esperti come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu potrebbero essere ceduti in caso di offerte allettanti. A ciò si aggiunge la probabile partenza di Henrikh Mkhitaryan, che con ogni probabilità lascerà il club a parametro zero. L'obiettivo è chiaro: liberare spazio salariale e dare spazio a una nuova generazione in grado di infondere energia al progetto sportivo del club.

In quest'ottica, Manu Koné sembra essere l'obiettivo numero uno. Il suo profilo completo, centrocampista difensivo e capace di spingersi in avanti, si adatta perfettamente alle esigenze dell'Inter. Il club milanese sta valutando anche Mandela Keita per il ruolo di mediano difensivo, ma il francese della Roma rimane la priorità assoluta.

Tuttavia, la situazione appare complessa. La dirigenza giallorossa non vuole cedere il giocatore e potrebbe chiedere una cifra elevata, potenzialmente accessibile solo ad alcuni colossi della Premier League. Nonostante ciò, l'Inter mantiene i contatti e fa di Koné il primo obiettivo. La scorsa estate il classe 2001 era già stato contattato dai nerazzurri. Convinto a rimanere a Roma, avrebbe ricevuto una promessa dalla dirigenza del club: non si sarebbero opposti al suo trasferimento qualora fosse arrivata un'offerta soddisfacente da una big. Oggi, il ragazzo ha accettato l'idea di un trasferimento all'Inter, sperando di brillare ai prossimi Mondiali con la nazionale francese per attirare ancora più pretendenti.

Dietro le quinte, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio sta preparando un mercato importante. Diverse cessioni sono al vaglio per finanziare i nuovi arrivi, con necessità individuate in più ruoli: portiere, difensore centrale sinistro e anche in attacco. Per quanto riguarda Marcus Thuram, l'Inter non esclude una sua partenza in caso di un'offerta eccezionale, in particolare dall'Arabia Saudita o dall'Inghilterra.