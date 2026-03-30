Vigilia di Bosnia-Italia, finale playoff che mette in palio un pass per i Mondiali 2026. Le ultimissime di formazione con Esposito che scalpita per una maglia da titolare al fianco di Kean. Gol e assist di Thuram con la Francia e segnali incoraggianti in vista di Inter-Roma, match che segnerà il ritorno in campo di Lautaro. Chi farà coppia con lui?

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 30 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.