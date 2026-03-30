Dopo l'assalto fallito a gennaio, l'Inter non ha accantonato definitivamente la pista di mercato che porta a Moussa Diaby. Stando a quanto risulta a Fabrizio Romano, l'esterno francese, che aveva trovato l'accordo con il club milanese nella scorsa sessione invernale, le ha provate tutte per vestire la maglia nerazzurra ma non c'è stato verso perché il club che detiene il suo cartellino, l'Al-Ittihad, si è messo di traverso per non dare l'idea di una smobilitazione della rosa nei giorni in cui si è trovato a gestire i casi spinosi di Karim Benzema e N'Golo Kanté.

Secondo Romano, l'ex giocatore dell'Aston Villa continua a pensare all'Inter, la quale, in estate, potrebbe tornare alla carica qualora si presentassero delle condizioni favorevoli a livello economico. Intanto, i contatti tra l'Inter e il ragazzo restano attivi, in attesa di capire le intenzioni del club saudita.