Superfavorita contro il Kosovo, la Nazionale turca non ha intenzione di prendere sotto gamba la partita di domani che vale l'accesso ai prossimi Mondiali. Lo ha spiegato Hakan Calhanoglu, capitano della selezione di Vincenzo Montella, portando come esempio un evento traumatico fresco per lui e per tutti gli interisti: "Non abbiamo alcuna intenzione di sottovalutare l'avversario - la premessa di Calha durante la conferenza stampa della vigilia -. Non sottovaluto mai nessun avversario, ci sono tanti precedenti nella storia del calcio. Mi è capitato con l'Inter di essere eliminato dal Bodo/Glimt. Per questo sappiamo quanto sia difficile ogni partita. Ci manca solo una vittoria per arrivare ai Mondiali. In partite come queste, non conta la qualità, ma chi dimostra più grinta in campo. Ne siamo consapevoli e siamo pronti. Il Kosovo ha molti giocatori pericolosi, non li elencherò tutti individualmente perché farei un torto a chi non cito. Sono tutti bravi e di alta qualità. La Coppa del Mondo è qualcosa che sogniamo fin da bambini, e noi abbiamo sognato col gruppo del 2002. La nostra priorità è rappresentare al meglio il nostro Paese e rendere orgogliosa la nostra nazione. Abbiamo fatto passi avanti molto importanti con il nostro allenatore negli ultimi due anni e mezzo. L'Europeo è andato bene. L'atmosfera nella squadra è ottima, siamo molto motivati".

Insomma, la sfida di domani ha un certo peso specifico per Calhanoglu: "Giocherò la partita della mia carriera - ha detto senza giri di parole l'ex Milan -. Avevo questo sogno quando ho scelto la Nazionale. Siamo arrivati ​​fin qui lottando con le unghie e con i denti, nessuno ci ha regalato niente. Vogliamo rappresentare il nostro Paese nel miglior modo possibile. Spero di riuscirci, e spero che ci riusciremo come Paese. Ce lo meritiamo come nazione. Questa squadra se lo merita. Spero che ce la faremo".