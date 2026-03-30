Cristian Chivu ha individuato in un blocco psicologico una delle cause dei due punti arrivati nelle ultime tre partite in Serie A dell'Inter, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il tecnico avrà però una ritrovata abbondanza con cui potersi confrontare in vista della sfida contro la Roma. In particolare tornerà Lautaro Martinez, senza il quale la squadra ha segnato solo 7 gol in altrettante gare (con lui la media-gol era 2,4 a gara).

A restare fuori sarà soltanto Mkhitaryan, al quale servirà del lavoro supplementare. Gli altri, salvo sorprese, risponderanno tutti presente e una situazione del genere non si vedeva da Inter-Lazio del 9 novembre, l'ultima prima del grave infortunio a Dumfries. Nel mezzo il gruppo ha rinunciato spesos anche a Calhanoglu, per vari problemi. Stavolta ci sarà persino il dubbio in attacco tra Thuram e Pio Esposito.