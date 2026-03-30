"Tutti i nostri giocatori sono a disposizione". Lo ha annunciato Jan Urban, ct della Polonia, parlando in conferenza stampa prima della finale playoff per i Mondiali contro la Svezia. Nessun problema, quindi, per Piotr Zielinski che era stato sostituito prima del triplice fischio della gara con l'Allbania.

Domani, il centrocampista dell'Inter sarà senza dubbio in campo nell'11 titolare, anche se Urban non ha voluto anticipare le sue scelte, eccetto una: "Non è un segreto che Zalewski giocherà, non possiamo permetterci di perdere un giocatore delle sue capacità. Se non fosse stato squalificato contro l'Albania, avrebbe giocato anche quella partita. Spero sia il nostro asso nella manica. In effetti, con qualche giorno di riposo in più, un giocatore dovrebbe sentirsi molto bene ed essere in forma. Contiamo molto su Nicola".