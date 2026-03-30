Nel corso della conferenza stampa pre-partita, in casa Italia ha parlato anche Gianluigi Donnarumma, portiere degli azzurri: "Abbiamo visto un po' di partite, hanno grande gamba, grande tecnica, conosco bene Dzeko perché ci ho giocato contro. Sono una squadra molto organizzata collettivamente, giocano bene, lo hanno dimostrato nell'ultima partita. Bisognerà giocare una ottima gara se si vuole andare al Mondiale. Li conosciamo bene e li abbiamo studiati".