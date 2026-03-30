Il futuro di Mario Gila trova sempre più spazio nelle cronache di mercato. Il difensore spagnolo, legato alla Lazio da un contratto che scadrà nel 2027, è al centro di un possibile derby milanese in vista della prossima stagione. Ne parla stamane Il Tempo, secondo cui la possibile rivoluzione nel reparto arretrato dell'Inter potrebbe spingere i nerazzurri a farsi avanti per il biancoceleste. A salutare, oltre a Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, potrebbe essere anche Alessandro Bastoni, la cui eventuale partenza aprirebbe scenari significativi e potrebbe convincere il club di Viale della Liberazione, che sta pianificando la transizione da tempo, ad accelerare su Gila.

Occhio però anche al Milan, dove c'è Igli Tare che lo ha portato alla Lazio e lo conosce bene e potrebbe approfittare del contratto vicino alla scadenza per farsi avanti. Il vero problema, neanche a dirlo, sarà avviare ua trattativa con Claudio Lotito, storicamente poco incline ad accettare compromessi. A complicare tutto anche il 50% del ricavato da un'eventuale cessione che andrebbe nelle casse del Real Madrid come da accordi di qualche anno fa. Per questa ragione, pur rischiando di entrare nell'ultimo anno di contratto, la Lazio chiederebbe oltre 20 milioni di euro, considerando lo spagnolo ancora un asset importante del club.