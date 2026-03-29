Protagonista della vittoria contro la Colombia, l'attaccante della Francia e dell'Inter Marcus Thuram commenta alle tv francesi il successo di oggi per 3-1 che ha visto il suo ritorno in gol con la casacca dei Galletti: "Abbiamo affrontato un avversario molto aggressivo, ma siamo riusciti a fare ciò che serviva per vincere. Sono contento di aver aiutato la squadra con un gol e un assist”. Parole che raccontano il sollievo di un giocatore atteso a lungo in zona realizzativa.

E ancora: “È sempre una bella sensazione quando vince la nazionale francese", ha concluso.