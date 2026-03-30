L'obiettivo principale del Barcellona è momentaneamente Alessandro Bastoni. Nome che i blaugrana sanno bene non rientra nella lista delle occasioni e, sebbene ci sia l'apertura da parte del giocatore, per trovare un accordo con i milanesi che possa portare l'azzurro in Catalogna, il club di Laporta dovrebbe fare un grosso sacrificio economico. Sforzo che non è detto gli spagnoli possano permettersi, motivo per il quale la dirigenza catalana si sta muovendo anche su altri fronti che però si intrecciano ancora con l'Inter.

Nel mirino del Barça, fa sapere SPORT, ci sarebbe anche Evan N'dicka, difensore della Roma che piace tantissimo ad Ausilio e compagnia ma non solo. Sul difensore 30enne d ci sarebbero vari club, Barcellona compreso. Sull'ex Eintracht Francoforte avrebbero mosso sondaggi anche Tottenham, Manchester United e Liverpool. Secondo il portale 'CaughtOffside' i giallorossi non vogliono privarsi di lui, ma un'eventuale offerta sopra i 45 milioni potrebbe far cambiare idea ai capitolini. Il difensore di Gasperini ha stregato vari club e sul classe '96 non ci sono soltanto Inter e club di Premier League, ma anche dalla Bundesliga, come il Bayern Monaco.