Nell'analizzare il momento della nazionale italiana, a poche ore dalla cruciale sfida contro la Bosnia, Beppe Bergomi parla a Tuttosport anche delle qualità che sta mostrando Pio Esposito. "Pio è un ragazzo che quando entra in campo si accende subito. È un giocatore che migliora tutto il reparto. Io non so che scelte farà Rino, però Pio è un ragazzo su cui bisogna contare".

"Se devo individuare dei cambi nel reparto offensivo direi i due esterni di centrocampo che hanno corso tanto, sia Dimarco che Politano - dice ancora lo Zio -. Però Pio è un giocatore da considerare sempre, è un ragazzo intelligente, si muove bene sul campo, anche fuori lo vedo molto maturo e può essere veramente utile per questa squadra".