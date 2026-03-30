Marcus Thuram tornerà ad Appiano Gentile rinfrancato dalla rete segnata con la maglia della nazionale. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, per domani è fissata la ripresa degli allenamenti e sarà presente anche l'attaccante francese, rinfrancato dalla rete segnata in amichevole contro la Colombia.

Per rivedere invece gli altri undici nazionali, cinque italiani più Calhanoglu e Zielinski nelle qualificazioni mondiali e gli altri chiamati per dei test amichevoli dai rispettivi ct, bisognerà invece attendere fino a giovedì. Chivu avrà tre allenamenti al completo prima della Roma.