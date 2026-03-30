Marcus Thuram ha già un piede sull'aereo che porterà la nazionale francese al Mondiale, secondo Rio Mavuba. Che ha molto apprezzato la prestazione, condita da un gol e un assist, offerta dall'attaccante dell'Inter nell'amichevole contro la Colombia: "Avrei potuto menzionare anche Rayan Cherki o Désiré Doué, ma Thuram è stato decisivo - ha spiegato l'ex centrocampista dei Bleus a Le Parisien -. Essendo così vicini ai Mondiali, penso che si sia guadagnato il posto. Non segnava con la nazionale dal 18 novembre 2023, vero? Questo è ciò che si chiama essere al posto giusto al momento giusto".