Nel punto più ampio di questa mattina dedicato al prossimo mercato dell'Inter, il Corriere dello Sport pone l'accento anche sulla posizione assunta dall'Inter riguardo al futuro di Alessandro Bastoni, corteggiato in maniera ormai esplicita dal Barcellona.

Secondo il quotidiano, l'idea del club nerazzurro è di cedere il proprio gioiello soltanto davanti ad un'eventuale offerta da capogiro e in ogni caso senza fare assolutamente sconti. La dirigenza potrebbe infatti a quel punto "digerire" e far digerire all'ambiente una partenza così importante reinvestendo una grossa cifra per il mercato in entrata.