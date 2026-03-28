Dopo l'1-1 del match di andata, Inter e Roma si sfidano domani all'Arena Civica per la semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile. Così il tecnico giallorosso Luca Rossettini presenta la sfida ai canali ufficiali del suo club: "Sarà un'altra gara durissima contro una squadra forte e strutturata come l'Inter, che ci sta dando filo da torcere anche in campionato come era normale che fosse. Teniamo molto a questa competizione, l'andata ci ha dato molta fiducia perché la squadra ha creato prendendo due legni; ripartiremo da lì, da quelle basi per fare una grande prestazione a Milano, in un campo non semplice dove però la squadra ha dimostrato di potersela giocare alla grande".

Cosa significherebbe arrivare in finale di Coppa Italia?

"Per come era partita questa stagione, sarebbe un risultato straordinario. Vorrebbe dire arrivare in fondo a tutte le competizioni, esclusa la Champions League che è stata comunque un percorso centrato. Le ragazze hanno lavorato bene e hanno dimostrato di essere competitive in Italia, era questo l'obiettivo di partenza a inizio stagione. Il percorso fatto da questa squadra è straordinario e lo rimarrà a prescindere anche se non dovesse raggiungere la finale di Coppa Italia".