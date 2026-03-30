Nel corso della conferenza stampa odierna, a Gennaro Gattuso, ct degli azzurri, è stato chiesto dell'esultanza di Dimarco dopo la vittoria della Bosnia sul Galles: "Lasciamo stare i discorsi della polemica con Dimarco, quelle sono stupidaggini. Siamo stati stupidi noi a farci del male da soli. Abbiamo sempre saputo che la Bosnia è di qualità, fisica, quando ti viene addosso si fa sentire. Sa soffrire e sa giocare, i due attaccanti, quando devono ricevere il cross, sanno muoversi molto bene".