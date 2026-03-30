Le immagini 'rubate' di alcuni azzurri che mostravano soddisfazione per la vittoria della Bosnia ai rigori contro il Galles, con Federico Dimarco in primo piano, sono state oggetti di un'intervista a Edin Dzeko da parte di Sky. L'attaccante bosniaco come sempre ha mostrato il suo equilibrio anche fuori dal rettangolo di gioco: "Per me è una cosa normalissima, ognuno di noi ha delle preferenze nella vita e nello sport. Però poi bisogna stare attenti perché coi social ogni cosa diventa grande. Mi ha fatto i complimenti per la vittoria e quello che si è visto non è realmente così grande. Ma io non mi sono offeso".

Il discorso vira poi sulla gara di domani che assegnerà un posto al Mondiale: "Avremmo bisogno di uno stadio come San Siro che sarebbe tutto pieno, però siamo abituati a Zenica, in uno stadio piccolino che ricorda quelli italiani. Non sarà diverso quindi anche per loro. Ci sarà tanta gente che verrà da altre città che però purtroppo non potrà entrare, ma in tanti saranno fuori dallo stadio. Io giocherò con la Bosnia finché penseranno che possa aiutare".