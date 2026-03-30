In attesa di capire come evolverà la situazione legata al futuro di Alessandro Bastoni, che vede il Barcellona in forte pressing sul difensore nerazzurro ma senza un'offerta vera all'Inter, nel reparto arretrato l'unica certezza è che a fine stagione saluteranno due leader come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Ma sempre in tema di futuro, quali potranno essere le prossime destinazioni dei due centrali?
Nonostante le 38 primavere, Acerbi non sta ancora valutando l'idea di smettere con il calcio giocato e il suo principale sponsor, Simone Inzaghi, spinge per tornare a lavorare con lui. L'Al Hilal in tal senso sarebbe pronto, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, a proporgli un biennale per continuare a giocare trasferendosi nella Saudi Pro League.
Decisamente più numerose, secondo quanto appurato, le opzioni davanti a De Vrij, che probabilmente avrà un posto anche al prossimo Mondiale a conferma di essere ancora, a 34 anni, un giocatore affidabile. Dalla Premier League un paio di club hanno già fatto dei sondaggi, così come il Benfica e alcune società turche. In Eredivisie c'è poi il Feyenoord, che sogna di riportarlo a casa.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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