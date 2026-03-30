Ulisses Garcia, difensore che il Sassuolo ha acquistato dal Marsiglia nella sessione invernale dell'ultimo calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A spiegando di avere un punto di riferimento ben definito per quel che riguarda il campionato italiano: "Al momento penso che dobbiamo parlare di Federico Dimarco e della sua grande stagione, penso abbia fatto qualcosa come 15 assist. Io non ho qualcuno di preciso a cui mi ispiro ma devo dire che Dimarco sta facendo una stagione straordinaria".
Sezione: News / Data: Lun 30 marzo 2026 alle 19:40
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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