Aumentano le probabilità di rivedere tra i convocati Matias Soulé domenica 5 aprile a San Siro contro l'Inter. L'argentino ha infatti partecipato questa mattina all’allenamento con i compagni e, per il quarto giorno consecutivo, sta confermando che la pubalgia che lo ha lasciato fuori un mese è ormai superata.

Nel frattempo Gian Piero Gasperini ha concesso un fine settimana di riposo ai giocatori non impegnati in Nazionale. I ritmi a Trigoria si alzeranno al rientro degli altri calciatori la prossima settimana.