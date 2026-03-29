Partita che potrebbe regalare un traguardo storico, quella di oggi, per l'Inter Women, che sfida la Roma all'Arena Civica per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Femminile. A testimonianza dell'importanza dell'appuntamento odierno è la presenza sugli spalti del monumentale impianto milanese di Beppe Marotta, presidetnte nerazzurro, annunciata da Sky Sport. 

Sezione: Copertina / Data: Dom 29 marzo 2026 alle 15:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.