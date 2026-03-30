Dopo tre giorni di riposo, domani l'Inter tornerà a lavorare ad Appiano Gentile, come si legge su Tuttosport. Fa eccezione però la situazione di Lautaro Martinez e Henrikh Mkhitaryan, che sono alle prese col recupero dai rispettivi infortuni.

L'argentino, in realtà, oggi dovrebbe essere a riposo: settimana scorsa si era allenato sempre a parte rispetto ai compagni. Sarà invece ancora ad Appiano Gentile il centrocampista armeno, che venerdì e sabato ha svolto personalizzato proprio come il capitano, ieri da solo al centro sportivo per proseguire nel suo lavoro.