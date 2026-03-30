Intervistato da News.Superscommesse, Carmine Gautieri esprime una certezza sulla lotta per lo Scudetto: "Penso che la prossima giornata di campionato possa dare verdetti importanti sotto molti aspetti. Si tratta di una giornata decisiva per la lotta scudetto. Se l'Inter non dovesse vincere contro la Roma e una tra Napoli e Milan dovesse vincere nella sfida del Maradona, il campionato allora potrebbe dirsi sicuramente riaperto. Invece, se l'Inter dovesse superare la Roma, a prescindere dal risultato della partita tra Napoli e Milan, il campionato potrebbe considerarsi chiuso, con il tricolore nelle mani dei nerazzurri di Cristian Chivu".