Tiene ancora banco il domino dei responsabili dei settori giovanili. Nuovo aggiornamento arriva da Gianluca Di Marzio, che dal suo podcast annuncia come nelle prossime settimane tante squadre importanti cambieranno proprio i responsabili dei vivai. Si parte da Michele Sbravati, che dalla Juventus potrebbe andare all'Inter per prendere il posto di Massimo Tarantino, che invece andrà alla Roma.

I bianconeri andrebbero a virare su Roberto Trapani, oggi è è al Genoa. Sempre dalla Juve, Massimiliano Scaglia potrebbe andare al Parma che saluterebbe Mattia Notari, atteso da Fabio Paratici alla Fiorentina. 

Sezione: News / Data: Lun 30 marzo 2026 alle 16:21
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture