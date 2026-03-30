Successo prestigioso per la Nazionale italiana Under 16, capace di battere i pari età della Germania nel secondo e ultimo test match andato in scena allo stadio comunale ‘Giovanni Chiggiato’ di Caorle, in provincia di Venezia, con un 4-3 che richiama alla memoria la leggendaria ‘partita del secolo’ giocata il 17 giugno 1970 allo stadio Azteca di Città del Messico.

Gli azzurri di Manuel Pasqual passano in vantaggio, al 5’, grazie all’attaccante milanista, Gabriele Borsa, convocato ieri al posto dell’indisponibile Pietro Salvai (Juventus), per poi raddoppiare al 19’ con il fantasista del Genoa, Roberto Scaglione. Prima dell’intervallo, dopo il terzo gol azzurro firmato ancora una volta da Borsa, due minuti prima della mezzora, i tedeschi accorciano le distanze con le reti del difensore del Lipsia, Vincent Clair, al 30’ e dell’attaccante dell’Hannover, Milo Barde, al 44’.

Nella ripresa, i padroni di casa allungano sul 4-2 grazie alla tripletta del solito Borsa, freddo a realizzare dal dischetto al 51', e non subiscono contraccolpi dopo il 4-3 al 70' di Barde, autore di una doppietta. In pieno recupero, precisamente al 90’+5, gli azzurrini restano in dieci uomini a causa dell’espulsione del centrocampista della Roma, Mattia Guaglianone.

"Risultato più che positivo. In questa settimana la squadra si è allenata benissimo, adattandosi al campo che, come ho detto anche in occasione della prima partita, non era al meglio, costringendo sia noi che la Germania a cambiare il modo di giocare", le parole di Pasqual a Figc.it.