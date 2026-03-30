Arrivano segnali contrastanti rispetto alla possibilità di vedere in campo Matias Soulé in vista di Inter-Roma. Secondo Tuttosport, infatti, l'argentino è tornato a lavorare in gruppo e ha alzato i carichi di lavoro, ma continua ad avvertire un leggero dolore.

Nei prossimi giorni verranno quindi sciolte le riserve, nel frattempo Gasperini sa già di dover fare a meno di Koné, Dybala, Dovbyk e Ferguson, oltre che di Wesley, ultimo ad aggiungersi alla lista infortunati.