Sarà Bayern Monaco-Real Madrid nei quarti di Champions League, e Karl-Heinz Rummenigge, storica bandiera del club tedesco, presenta questa classicissima europea ai microfoni del quotidiano spagnolo AS: "È la sfida più giocata nella storia della Champions League, l’ho controllato. Finora ci sono stati 28 confronti. Il Madrid ha due vittorie in più di noi. È lo stesso anche nella classifica UEFA dei club: loro sono primi, noi subito dietro. È il massimo livello, la partita delle partite, una finale prima della finale". L'ex attaccante dell'Inter parla anche della figura di Florentino Perez e torna sull'utopia Super League: "Fu vista sempre come il progetto di Florentino, ma in realtà nacque dalla pandemia. Il COVID lasciò un segno profondo e, per quanto ne so, tutti i partecipanti avrebbero ricevuto bonus di ingresso a nove cifre. Per fortuna la Superlega è ormai nel passato. Ho parlato recentemente con Aleksander Čeferin all’assemblea generale UEFA a Bruxelles e mi ha detto che tutti erano felici del ritorno del Madrid nella famiglia del calcio. È positivo per il Madrid e per Florentino: il conflitto non aiuta nessuno".

Il presente è la nuova Champions a 36 squadre: "Ricordo di averlo applaudito quando fu presentato nel 2021. L’idea venne da un giocatore di scacchi tedesco, purtroppo tifoso del Borussia Dortmund. Le fasi a eliminazione diretta sono sempre state fantastiche, ma i gironi erano diventati pesanti. Ora è molto più divertente. La UEFA merita credito". Si amplia anche il Mondiale, che da giugno vedrà 48 partecipanti: "Diamogli prima una possibilità. Per l’eventuale campione è solo una partita in più. Ho un rapporto di fiducia con Gianni Infantino e credo che sarà un buon torneo. Certo, un evento di quella portata ha dimensioni politiche, il calcio deve conviverci perché fa parte della società. Soprattutto spero che la Germania possa ridare gioia ai suoi tifosi dopo le recenti delusioni".