La telenovela Bastoni-Barcellona ha già assunto i contorni di un tormentone di mercato, ma la partita è ancora tutta da giocare. Il Corriere dello Sport si concentra oggi sul difensore dell'Inter e sulle voci di mercato che vogliono il club blaugrana molto interessato al mancino. "La prima (classica) mossa è stata contattare i rappresentanti dell’azzurro, per illustrare progetto e proposta economica - scrive il Corsport -. Come normale non c’è stata una risposta. A differenza di quanto diffuso ieri da “Marca”, peraltro quotidiano di Madrid e non di Barcellona. La porta, però, è rimasta aperta, come normale che sia. E molto dipenderà dalle effettive intenzioni di Bastoni".
Dalle parti di Viale della Liberazione non hanno intenzione di separarsi dal difensore, ritenuto fondamentale per il presente e per il futuro: tutto cambierebbe solo se fosse il giocatore stesso a manifestare il desiderio di cambiare maglia. Sul piano economico in Spagna hanno parlato di una possibile offerta da 60 milioni di euro da raggiungere con l'inserimento di una contropartita tecnica (si è parlato di Martin), ma nessuno ha bussato alla porta dell'Inter. E quella cifra "è ben lontana dalle considerazioni interiste - si legge -. Il sacrificio del difensore nato a Caravaggio potrebbe avvenire soltanto per non meno di una settantina di milioni. E, soprattutto, viene scartata l’idea di inserire nell’eventuale operazione altri giocatori".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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