Al termine della partita dell'Arena Civica che ha visto la sua Roma battere 2-1 l'Inter Women, il tecnico giallorosso Luca Rossettini parla ai microfoni di Sky Sport sottolineando come quella delle giallorosse sia stata anche una vittoria di sofferenza: "Sì, non possiamo pensarla diversamente. L’Inter è una squadra forte, con un’idea importante e giocatrici di grande qualità. Venire qui pensando di vincere facilmente è fantascienza. Noi siamo venuti per fare la nostra partita e le ragazze hanno approcciato molto bene, soprattutto dal punto di vista tattico. Abbiamo difeso con grande sacrificio, anche da parte di giocatrici con caratteristiche offensive, e questo racconta il percorso di questo gruppo".